اضبط ساعتك.. تَعَرف على مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية الكبرى

يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات في البطولات المختلفة حول العالم؛ حيث تستكمل الجولة الثانية من دوري روشن والدوري الإنجليزي والإسباني وتنطلق منافسات الدوري الألماني والإيطالي.
وتشهد منافسات دوري روشن اليوم، لقاءات ساخنة بين أبها × الرائد التي تقام في تمام الساعة 6 بتوقيت السعودية، والهلال × الفيحاء التي تقام في تمام الساعة 9م، واتحاد جدة × الطائي التي تقام في تمام الساعة 9 بتوقيت السعودية.
فولهام × برينتفورد تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت السعودية، ليفربول × بورنموث تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت السعودية، وولفرهامبتون × برايتون تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت السعودية، وتوتنهام × مانشستر يونايتد تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت السعودية، ومانشستر سيتي × نيوكاسل تقام المباراة في تمام الساعة 10 السعودية.
ريال سوسييداد × سيلتا فيجو تقام المباراة في تمام الساعة 6 بتوقيت السعودية، وألميريا × ريال مدريد تقام في تمام الساعة 8:30 بتوقيت السعودية، وأوساسونا × أتلتيك بيلباو تقام في تمام الساعة 10:30 بتوقيت السعودية.
ليون× مونبلييه تقام المباراة في تمام الساعة 8 بتوقيت السعودية، تولوز × باريس سان جيرمان تقام المباراة في تمام الساعة 10 بتوقيت السعودية.
إمبولي × هيلاس فيرونا تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت السعودية، فروسينوني × نابولي تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت السعودية، إنتر ميلان × مونزا تقام المباراة في تمام الساعة 9:45م، وجنوى × فيورنتينا تقام المباراة في تمام الساعة 9:45م.
باير ليفركوزن × لايبزيج تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت السعودية، فولفسبورج × هايدنهايم، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت، هوفنهايم × فرايبورج تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 عصرًا، أوجسبورج × بوروسيا مونشنغلادباخ تقام المباراة في تمام الساعة 4:30، وشتوتجارت × بوخوم تقام المباراة في تمام الساعة 4:30، وبوروسيا دورتموند × كولن، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30م.