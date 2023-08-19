اضبط ساعتك.. تَعَرف على مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية الكبرى

باير ليفركوزن × لايبزيج تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت السعودية، فولفسبورج × هايدنهايم، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت، هوفنهايم × فرايبورج تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 عصرًا، أوجسبورج × بوروسيا مونشنغلادباخ تقام المباراة في تمام الساعة 4:30، وشتوتجارت × بوخوم تقام المباراة في تمام الساعة 4:30، وبوروسيا دورتموند × كولن، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30م.