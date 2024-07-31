أولمبياد باريس.. اكتمال معالم مواجهات ربع نهائي كرة القدم

تربّع منتخب المغرب على صدارة المجموعة الثانية بعد فوزه "3-0" على العراق الذي ودع المنافسة، ليتقابل في ربع النهائي مع الولايات المتحدة التي حصلت على المركز الثاني بالمجموعة الأولى.