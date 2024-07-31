أولمبياد باريس.. اكتمال معالم مواجهات ربع نهائي كرة القدم

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي، ضمن منافسات الرجال بدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، عقب اختتام منافسات دور المجموعات.
تربّع منتخب المغرب على صدارة المجموعة الثانية بعد فوزه "3-0" على العراق الذي ودع المنافسة، ليتقابل في ربع النهائي مع الولايات المتحدة التي حصلت على المركز الثاني بالمجموعة الأولى.
حصل منتخب مصر على صدارة المجموعة الثالثة بعد فوزه على إسبانيا 2-1، وهو يتقابل في ربع النهائي مع باراغواي ثانية المجموعة الرابعة.
ونجح منتخب اليابان في بلوغ الدور ربع النهائي؛ حيث يلتقي مع إسبانيا التي حصلت على المركز الثاني في المجموعة الثالثة.
وأكمل ممثّل قارة آسيا منافسات دور المجموعات بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، ليتربع على صدارة المجموعة الرابعة بتسع نقاط كاملة.
في المقابل تصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الأولى بعد فوزه على نيوزلندا 3-0، ليتقابل في ربع النهائي مع الأرجنتين ثانية المجموعة الثانية.
وتقام مواجهات الدور ربع النهائي يوم الجمعة، فيما يلي جدول مباريات ربع نهائي أولمبياد باريس "توقيت مكة المكرمة":
16:00: المغرب x الولايات المتحدة الأمريكية "ملعب بارك دي برانس".
18:00: إسبانيا x اليابان "ملعب غروباما ستايديوم".
20:00: مصر x باراغواي "ملعب فيلودروم".
22:00: فرنسا x الأرجنتين "نوفو ستاد دي بوردو".