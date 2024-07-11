اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تنظّم ورشة عمل بعنوان "تعليم القيم الأولمبية"

نظمت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ممثلة بقسم التضامن الأولمبي بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية السعودية ورشة عمل بعنوان "تعليم القيم الأولمبية" قدمها الأستاذ ياسر الزهراني وبمشاركة عدد من منسوبي اللجنة والأكاديمية والاتحادات الرياضية وعدد من اللجان المنظمة للدورات الرياضية التي تستضيفها المملكة.
والتي اشتملت على عدة مواضيع أبرزها التعريف بالقيم الأولمبية والمصطلحات الأولمبية والفرق بين الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية والألعاب البارالمبية والألعاب غير الاأولمبية وما هي معايير قبول اللعبة في الألعاب الأولمبية والقيم التربوية للفكر الأولمبي، وأمثلة دولية لتطبيق برامج تعليم القيم الأولمبية وعدد من المحاور الرياضية الأولمبية ذات العلاقة.
يذكر أن قسم التضامن الأولمبي باللجنة يقدم العديد من البرامج التطويرية والدورات لكافة منتسبي الحركة الأولمبية الرياضية في المملكة.