اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية تنظّم ورشة عمل بعنوان "تعليم القيم الأولمبية"

والتي اشتملت على عدة مواضيع أبرزها التعريف بالقيم الأولمبية والمصطلحات الأولمبية والفرق بين الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية والألعاب البارالمبية والألعاب غير الاأولمبية وما هي معايير قبول اللعبة في الألعاب الأولمبية والقيم التربوية للفكر الأولمبي، وأمثلة دولية لتطبيق برامج تعليم القيم الأولمبية وعدد من المحاور الرياضية الأولمبية ذات العلاقة.