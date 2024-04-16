تَقَدم 6 مراكز.. "الهلال" يقفز للمركز الـ38 بترتيب "أوبتا" العالمي لأفضل أندية بالعالم

وبحسب آخر تحديث في تصنيف "أوبتا"؛ فإن الهلال نجح في التفوق على العديد من الأندية العالمية؛ أبرزها: (وست هام يونايتد، غلطة سراي، أوليمبيك مارسيليا، فولهام، فنربخشة)، وغيرها من الأندية العالمية.