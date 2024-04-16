تَقَدم 6 مراكز.. "الهلال" يقفز للمركز الـ38 بترتيب "أوبتا" العالمي لأفضل أندية بالعالم

قفز نادي الهلال في آخر تصنيف لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات العالمية، من المركز الـ44 إلى المركز الـ38 بقائمة أفضل الأندية على مستوى العالم.
وبحسب آخر تحديث في تصنيف "أوبتا"؛ فإن الهلال نجح في التفوق على العديد من الأندية العالمية؛ أبرزها: (وست هام يونايتد، غلطة سراي، أوليمبيك مارسيليا، فولهام، فنربخشة)، وغيرها من الأندية العالمية.
وتواجد أيضًا في القائمة نادي النصر الذي تَقدم 3 مراكز عن التصنيف السابق؛ ليحتل المركز المركز الـ90؛ فيما تَصَدر الأندية فريق مانشستر سيتي الإنجليزي القائمة كأفضل أندية العالم.
وجاء في المركز الثاني ريال مدريد الإسباني، يليه في المركز الثالث إنترناسيونال؛ فيما احتل المركز الرابع باير ليفركوزن، ثم أرسنال ثم برشلونة.