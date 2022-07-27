رسميًا ..الطائي يتعاقد مع جمال باجندوح حتى 2024

وقعت إدارة نادي الطائي برئاسة تركي الضبعان، اليوم الأربعاء، مع لاعب خط الوسط جمال باجندوح لمدة موسمين ليستمر في صفوف الفريق حتى 2024، قادمًا من نادي الشباب.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قال فيها : "باجندوح حتماوي حتى 2024".

ولعب جمال باجندوح مع الطائي الموسم الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 18 مباراة سجل خلالها هدفًا وحيدًا، قطع 21 كرة وبلغت نسبة نجاح الافتكاك 73.1 % ، فيما نجح بتمرير 442 تمريرة ناجحة من أصل 498 تمريرة.

من جانب آخر، وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ خالد البلطان مخالصة مالية مع لاعب خط الوسط جمال باجندوح بعد شرائه الفترة المتبقية من عقده.

وانضم لاعب خط الوسط إلى الشباب خلال صيف 2020 قادمًا من نادي الاتحاد بعقد يمتد لثلاث سنوات.

ويملك جمال مسيرة مميزة، حيث لعب في صفوف بورنموث الإنجليزي من 2012 حتى 2013، قبل أن يُمثل الاتحاد حتى عام 2019، ومنه إلى فارازدين الكرواتي حتى 2020، كما شارك مع المنتخب السعودي الأول منذ عام 2005.