"مرضي" يكتسح الأشواط في مسائية الحقايق

وجاءت نتائج المراكز الأولى في بقية الاشواط الـ 11 الأخرى كالتالي: "شرارة" لـ فرج محمد آل رزق،"خود" لـ ناصر سعود العجمي، "شواش" لـ ناجي مسفر العجمي، "النفاثة" لـ حسين علي القرشي، "المتحد" لـ حميد حران الفلاسي، "مذكورة" لـ حاسن سعد القرشي، "مبشر" لـ محمد حمد الربيعان، "سيوف" عبدالعزيز معلا السهلي، "شاهين" لـ علي محمد المري "أديل" لـ سعيد حمد البريصي، وأخيرًا "شامخ" لـ سلطان سلمان المغيري.