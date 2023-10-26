بعد جولة المباريات الدولية في أكتوبر.. الأخضر يحافظ على المركز57

وحل المنتخب السعودي في المركز الخامس على الصعيد الآسيوي خلف اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا في المراكز من الأول حتى الرابع تواليًا، كما احتل المركز الخامس في تصنيف المنتخبات العربية الذي تصدره المنتخب المغربي.