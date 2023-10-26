بعد جولة المباريات الدولية في أكتوبر.. الأخضر يحافظ على المركز57

حافظ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على المركز 57 في التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الخميس، وذلك بعد جولة المباريات الدولية الأخيرة في أكتوبر الجاري.
وبقي الأخضر في المركز 57 بعد أن حصد 1408.85 نقطة، وهو المركز ذاته الذي حصل عليه في سبتمبر الماضي.
وحل المنتخب السعودي في المركز الخامس على الصعيد الآسيوي خلف اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا في المراكز من الأول حتى الرابع تواليًا، كما احتل المركز الخامس في تصنيف المنتخبات العربية الذي تصدره المنتخب المغربي.
وخاض الأخضر مباراتين تجريبتين أمام نيجيريا «2-2» ومالي «1-3» خلال أكتوبر في معسكر إعدادي في البرتغال، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج تحضيراته لبطولة كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر في يناير المقبل.
وعلى الصعيد العالمي، تمسك المنتخب الأرجنتيني بطل العالم بصدارة التصنيف العالمي متفوقًا على منتخبي فرنسا والبرازيل في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
وجاء المنتخب الإنجليزي في المركز الرابع بالتصنيف متفوقًا على نظيره البلجيكي، الخامس، وتقدم المنتخب البرتغالي مركزين ليحتل المركز السادس، ويتطلع إلى الصعود للمراكز الخمسة الأولى في التصنيف.