"الأخضر" يواجه كوت ديفوار والجزائر وديًّا استعدادًا لكأس العرب 2025

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراتين وديتين خلال أيام "فيفا" في شهر نوفمبر المقبل، ضمن معسكره الإعدادي الذي سيقام في مدينة جدة خلال الفترة من 9 إلى 18 نوفمبر، وذلك استعدادًا لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، المقررة في ديسمبر المقبل.