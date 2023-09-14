في العاصمة الرياض .. مصر والصين تكتسحان منافسات اليوم في بطولة العالم لرفع الأثقال

ووصف، حصول اللاعب العراقي قاسم حسن، على ذهبية وبرونزية في بطولة العالم، بأنه جاء من أجمل مكان وهي المملكة العربية السعودية، وقال: سعيد بهذا الإنجاز الذي تحقق بعد انتظار طويل، ونتأمل أكثر من ذلك، فالعراق يعيش أجواءً رياضية جديدة بدءًا من دورة كأس الخليج لكرة القدم التي استضافتها العراق.