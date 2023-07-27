الشوط الثاني شهد خروج كريستيانو رونالدو.. إنتر ميلان يدرك التعادل أمام "النصر"

خرج فريق النصر الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره الإيطالي إنتر ميلان، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الخميس، في مدينة أوساكا اليابانية، على أرض ملعب "يانمار ستايديوم"، ضمن بطولة اليابان التجريبية، التي تستمر حتى 29 يوليو الجاري.