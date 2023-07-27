الشوط الثاني شهد خروج كريستيانو رونالدو.. إنتر ميلان يدرك التعادل أمام "النصر"

خرج فريق النصر الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره الإيطالي إنتر ميلان، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الخميس، في مدينة أوساكا اليابانية، على أرض ملعب "يانمار ستايديوم"، ضمن بطولة اليابان التجريبية، التي تستمر حتى 29 يوليو الجاري.
كان "النصر" البادئ في التسجيل في الشوط الأول، عن طريق عبدالرحمن غريب عند (د23) بعد استثماره لعرضية مثالية من "تاليسكا".
وعند الدقيقة 44 عدّل الإنتر النتيجة عن طريق "دافيد فراتسي".
وفي الشوط الثاني، تم استبدال لاعب النصر البرتغالي "كريستيانو رونالدو" وعدد من اللاعبين؛ من أجل الوقوف على مستوى جميع العناصر.
وشهدت المباراة تألق حارس "النصر" نواف العقيدي، الذي تصدى لأكثر من كرة خطرة لهجوم الإنتر.