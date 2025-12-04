غدًا.. "الأخضر تحت 23" يفتتح مشواره بمواجهة البحرين في كأس الخليج

على الصعيد الميداني، أجرى المنتخب السعودي تدريباته مساء اليوم الخميس تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو، حيث تم العمل على تمارين تكتيكية في تنظيم خطوط اللعب، أعقبها مران على الكرات الثابتة.