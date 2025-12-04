غدًا.. "الأخضر تحت 23" يفتتح مشواره بمواجهة البحرين في كأس الخليج

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم غدًا الجمعة أولى مبارياته ضمن بطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025 في قطر.
ويلاقي "الأخضر" منتخب البحرين في تمام الساعة الثالثة مساءً، على ملعب رقم 1 في أكاديمية أسباير في قطر.
على الصعيد الميداني، أجرى المنتخب السعودي تدريباته مساء اليوم الخميس تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو، حيث تم العمل على تمارين تكتيكية في تنظيم خطوط اللعب، أعقبها مران على الكرات الثابتة.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج، وإلى جانبه منتخبات قطر، البحرين، والكويت.