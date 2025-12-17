المملكة تستضيف كأس السوبر الإيطالي للمرة السادسة بمشاركة 4 أندية كبرى

تنطلق غدًا الخميس منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي في نسختها الـ38، التي تستضيفها المملكة للمرة السادسة، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته، بتنظيم وإشراف وزارة الرياضة.
وتشهد البطولة مشاركة أربعة من أبرز أندية الكرة الإيطالية، هي: نابولي، وإي سي ميلان، وبولونيا، وإنتر ميلان، في مواجهات حاسمة تجمع نخبة فرق "الكالتشيو".
وتُفتتح البطولة بمواجهة مرتقبة تجمع نابولي، بطل الدوري الإيطالي للموسم الماضي، بغريمه إي سي ميلان، حامل لقب النسخة الماضية التي أُقيمت في الرياض مطلع هذا العام، ما ينذر بنصف نهائي ناري بين الفريقين.
ويُستكمل الدور نصف النهائي يوم الجمعة 19 ديسمبر، بلقاء يجمع بولونيا -بطل كأس إيطاليا- في أول مشاركة له بالنظام الجديد للبطولة، مع إنتر ميلان -وصيف الدوري الإيطالي-، في صراع للوصول إلى النهائي المرتقب يوم 22 ديسمبر، لتحديد بطل النسخة الحالية.
وتؤكد استضافة المملكة لكأس السوبر الإيطالي للمرة السادسة مكانتها المتنامية في تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية، وتتيح للجماهير المحلية والعالمية الاستمتاع بأجواء كرة القدم الأوروبية ضمن تجربة تنظيمية احترافية تعكس تطور القطاع الرياضي، وتُسهم في تعزيز الاستثمار وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.