المملكة تستضيف كأس السوبر الإيطالي للمرة السادسة بمشاركة 4 أندية كبرى

تنطلق غدًا الخميس منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي في نسختها الـ38، التي تستضيفها المملكة للمرة السادسة، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته، بتنظيم وإشراف وزارة الرياضة.