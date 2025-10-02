خلفًا للوران بلان.. سيرجيو كونسيساو يقترب من تدريب الاتحاد

أكدت تقارير صحفية برتغالية أن المدرب سيرجيو كونسيساو، المدير الفني السابق لنادي ميلان الإيطالي، بات قريبًا من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلفًا للفرنسي لوران بلان الذي أُقيل مؤخرًا.
وبحسب صحيفة "A Bola" البرتغالية، فإن كونسيساو، البالغ من العمر 50 عامًا، توصل إلى اتفاق مع إدارة الاتحاد، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب البرتغالي سيعود لمواجهة مواطنه خورخي خيسوس، مدرب النصر، في منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان كونسيساو قد قاد ميلان لفترة قصيرة هذا العام، حيث توّج بكأس السوبر الإيطالي، قبل أن ينهي الموسم في المركز الثامن بالدوري الإيطالي، ويخسر نهائي كأس إيطاليا أمام بولونيا، ليغادر منصبه بعد ذلك.