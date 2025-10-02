خلفًا للوران بلان.. سيرجيو كونسيساو يقترب من تدريب الاتحاد

وكان كونسيساو قد قاد ميلان لفترة قصيرة هذا العام، حيث توّج بكأس السوبر الإيطالي، قبل أن ينهي الموسم في المركز الثامن بالدوري الإيطالي، ويخسر نهائي كأس إيطاليا أمام بولونيا، ليغادر منصبه بعد ذلك.