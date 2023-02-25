في ختام جولة يوم التأسيس.. "النصر" يقبض على الصدارة بهاتريك "رونالدو"

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في القبض على الصدارة؛ وذلك بعد أن حقق فوزًا غاليًا على شقيقه ضمك في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين (جولة يوم التأسيس) بفوز النصر بثلاثية نظيفة.
أهداف المباراة سجلها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو "هاتريك" في الدقائق الـ18 من ركلة جزاء، والـ23 والـ44. علمًا بأن هناك هدفًا رابع له لم يُحسب بداعي التسلل.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر عند النقطة الـ43 في الصدارة، في حين يتوقف رصيد ضمك عند النقطة رقم 22.