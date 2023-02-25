في ختام جولة يوم التأسيس.. "النصر" يقبض على الصدارة بهاتريك "رونالدو"

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في القبض على الصدارة؛ وذلك بعد أن حقق فوزًا غاليًا على شقيقه ضمك في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.