المفاوضات مستمرة.. أتلتيكو مدريد يحدّد لنادي الاتحاد شرط بيع عقد أنخيل كوريا

بدأ أنخيل كوريا؛ البالغ من العمر 28 عاماً، مسيرته الاحترافية مع نادي سان لورينزو الأرجنتيني في الفترة من 2012 حتى 2014، ثم انتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد في 2015، كما يلعب للمنتخب الأرجنتيني منذ 2015.