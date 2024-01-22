المفاوضات مستمرة.. أتلتيكو مدريد يحدّد لنادي الاتحاد شرط بيع عقد أنخيل كوريا

لا تزال المفاوضات بين مسؤولي الاتحاد وإدارة نادى أتلتيكو مدريد الإسباني مستمرة بشأن انتقال الأرجنتيني أنخيل كوريا؛ للعب بالدوري السعودي.
وبحسب ما أفاد به الصحفي ماتيو موريتو؛ فإن مسؤولي النادي الإسباني سيحاولون تسهيل رحيل كوريا إلى الاتحاد، لكن قد يستغرق الأمر والمفاوضات مزيداً من الوقت بسبب الاختلاف على المبلغ النهائي.
وأوضح الصحفي الذي يعمل في صحيفة "Relevo"، أن إدارة أتلتيكو تطالب الاتحاد بمبلغ يراوح بين 35 و40 مليون يورو، لكن النادي السعودي لا يريد دفع أكثر من 20 و25 مليون يورو.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد يقوم بإعداد عرض جديد لتقديمه إلى أتلتيكو مدريد؛ لمحاولة التعاقد مع كوريا، الذي تم الاتفاق معه على اتفاق مبدئي على عقد حتى عام 2027.
بدأ أنخيل كوريا؛ البالغ من العمر 28 عاماً، مسيرته الاحترافية مع نادي سان لورينزو الأرجنتيني في الفترة من 2012 حتى 2014، ثم انتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد في 2015، كما يلعب للمنتخب الأرجنتيني منذ 2015.
ويحتل الاتحاد المركز السابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة وبفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدّر.