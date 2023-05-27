طاقم تحكيم سعودي يقود مباراةَ الدومينيكان وإيطاليا في كأس العالم للشباب

وقع الاختيار على طاقم تحكيم سعودي لقيادة مواجهة الدومينيكان وإيطاليا، اليوم، ضمن كأس العالم للشباب.
ويضمّ الطاقم: محمد الهويش "حكم ساحة"، ويساعده الحكمان ياسر السلطان، وخلف الشمري.
وستقام المباراة بين المنتخبين في التاسعة من مساء اليوم السبت.
وتستضيف الأرجنتين منافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، خلال الفترة من 20 مايو حتى 12 من شهر يونيو القادم 2023.
واكتسح منتخب الإكوادور منافسه منتخب فيجي بـ9 أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في البطولة.
وبذلك حقّق المنتخبُ الإكوادوري أكبرَ فوز إلى الآن في النسخة الحالية من البطولة، مؤكدًا حضورَه في الدور ثمن النهائي وصيفًا لبطل المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.