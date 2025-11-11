دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025).. مصر وكازاخستان تستحوذان على ذهب الأثقال

استحوذ ربّاعو مصر وكازاخستان على ذهبيات رفع الأثقال في منافسات اليوم الثلاثاء، التي أُقيمت في بوليفارد رياض سيتي، ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025)، التي تستضيفها العاصمة السعودية حتى 21 نوفمبر الجاري.