"لايك" سعود عبدالحميد على احتفالية رحيمي يثير الجدل بين جماهير الهلال

أثار نجم الهلال السابق ومحترف نادي روما الحالي، سعود عبدالحميد، حالة من الجدل بعد تفاعله مع تدوينة نشرها سفيان رحيمي، نجم نادي العين الإماراتي، على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووضع عبدالحميد إعجابًا (لايك) على احتفالية رحيمي أمام جماهير الهلال؛ مما أثار ردود فعل متباينة بين مشجعي الفريق.
وجاء هذا التفاعل عقب مباراة مثيرة بين الهلال والعين ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي انتهت بفوز الهلال بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة.
وانتقد بعض مشجعي الهلال تصرف "عبدالحميد"؛ معتبرين أنه غير مناسب تجاه جماهير النادي الذي مثله سابقًا؛ بينما رأى آخرون أن التصرف يعكس روحًا رياضية وتقديرًا متبادلًا بين اللاعبين، بعيدًا عن التنافس داخل الملعب.
يُذكر أن الهلال يتصدر ترتيب مجموعة العرب في البطولة الآسيوية برصيد 9 نقاط، مناصفة مع الأهلي، بعد مرور ثلاث جولات؛ مما يعزز من حظوظهما في التأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة.