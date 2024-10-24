"لايك" سعود عبدالحميد على احتفالية رحيمي يثير الجدل بين جماهير الهلال

وانتقد بعض مشجعي الهلال تصرف "عبدالحميد"؛ معتبرين أنه غير مناسب تجاه جماهير النادي الذي مثله سابقًا؛ بينما رأى آخرون أن التصرف يعكس روحًا رياضية وتقديرًا متبادلًا بين اللاعبين، بعيدًا عن التنافس داخل الملعب.