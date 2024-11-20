في العاصمة الرياض.. "إيمانويل جاوديانو" يتوج بكأس وزارة الرياضة

تُوج الفارس الإيطالي إيمانويل جاوديانو، المصنف الـ 39 عالمياً في قائمة التصنيف العالمي للفروسية، بلقب كأس وزارة الرياضة لفئة الـ "5 نجوم ـ ارتفاع 1.45 متر" اليوم الأربعاء، وذلك ضمن التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز والتي ستستمر حتى يوم السبت المقبل في الرياض.
ونجح الفارس الإيطالي في تحقيق لقب شوط كأس وزارة الرياضة بعد أن أنهى الشوط بزمن وقدرة 57.71 ثانية، فيما حل الفارس فيكتور بيتندورف من لوكسمبورغ المصنف الـ 44 عالمياً ثانياً بزمن وقدره 58.32 ثانية، وجاء ثالثاً الفارس الفرنسي جوليان إبايلارد المصنف الخامس في قائمة التصنيف العالمي للفروسية، بزمن وقدرة 59.34 ثانية.
وكان حفل الافتتاح قد انطلق اليوم على أرض المنافسات مقابل مركز الملك عبدالله المالي، بطابور عرض الفرق المشاركة في "نهائي الرياض"، وعرضة لأحد فرق الفلكلور الشعبي.
وتأهلت فرق شنغهاي سوانز، روما جلادييترز، فالكنسوارد يونايتد، مكسيكو اميغوز، إسطنبول وارييرز، براغ لايونز، نيويورك امباير، والفايكنج الاسكندنافيون لدور الثمانية في نهائي الرياض المقرر غداً الخميس، حيث تخوض الفرق الثانية الدور المقبل مع الفرق المتأهلة سابقاً وهي: الدوحة فالكونز، كان ستارز، ستوكهولم هارتز، وريزنبيك انترناشونال.