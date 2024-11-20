في العاصمة الرياض.. "إيمانويل جاوديانو" يتوج بكأس وزارة الرياضة

وتأهلت فرق شنغهاي سوانز، روما جلادييترز، فالكنسوارد يونايتد، مكسيكو اميغوز، إسطنبول وارييرز، براغ لايونز، نيويورك امباير، والفايكنج الاسكندنافيون لدور الثمانية في نهائي الرياض المقرر غداً الخميس، حيث تخوض الفرق الثانية الدور المقبل مع الفرق المتأهلة سابقاً وهي: الدوحة فالكونز، كان ستارز، ستوكهولم هارتز، وريزنبيك انترناشونال.