بطولة أمم إفريقيا: المنتخب المصري ينجو من مطب موزمبيق بالتعادل

أهداف المباراة سجلها مصطفى محمد في الدقيقة الثانية من عمر المباراة قبل أن يتعادل جواو لمنتخب موزمبيق في الدقيقة الـ55، ثم يضيف اللاعب باكوي الهدف الثاني لموزمبيق في الدقيقة الـ57.