بطولة أمم إفريقيا: المنتخب المصري ينجو من مطب موزمبيق بالتعادل

استهل المنتخب المصري مشواره في بطولة أمم إفريقيا 2024 بالتعادل أمام منافسه منتخب موزمبيق في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الأحد.
وانتهت المواجهة التي جمعت المنتخبين في المباراة الأولى لهما في بداية دور المجموعات بتعادلهما ايجابيًّا بهدفين لكل منهما.
أهداف المباراة سجلها مصطفى محمد في الدقيقة الثانية من عمر المباراة قبل أن يتعادل جواو لمنتخب موزمبيق في الدقيقة الـ55، ثم يضيف اللاعب باكوي الهدف الثاني لموزمبيق في الدقيقة الـ57.
وفي الدقيقة الـ90+6 نجح اللاعب محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل للمصريين من ركلة جزاء.
وبتلك النتيجة يحصد المنتخبان المصري والموزمبيقي أول نقطة لكل منهما. علمًا بأن المجموعة تضم إلى جوارهما منتخبَي غانا والرأس الأخضر.