تُوج الفارس عبدالرحمن الراشد بطلًا لسباق كأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للقدرة والتحمل، والذي أقيم اليوم على ميادين مزرعة الخالدية غرب الرياض لمسافة 100 كم، بمشاركة 188 فارسًا وفارسة من ٧ دول.. وجاء فوز الراشد برفقة الجواد "فريما" وبسرعة 27.39 كم/ساعة بعد أن استطاع فرض سيطرته على مراحل السباق الأربع والانفراد بالصدارة، ليحل في المركز الثاني الفارس عبدالله الزايدي على الجواد "هبوب مسقط" وبسرعة 27.12 كم/ ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس تركي القرشي على الفرس "المبروكة" وبسرعة 25.42 كم / ساعة.