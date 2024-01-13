تُوج الفارس عبدالرحمن الراشد بطلًا لسباق كأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للقدرة والتحمل، والذي أقيم اليوم على ميادين مزرعة الخالدية غرب الرياض لمسافة 100 كم، بمشاركة 188 فارسًا وفارسة من ٧ دول.. وجاء فوز الراشد برفقة الجواد "فريما" وبسرعة 27.39 كم/ساعة بعد أن استطاع فرض سيطرته على مراحل السباق الأربع والانفراد بالصدارة، ليحل في المركز الثاني الفارس عبدالله الزايدي على الجواد "هبوب مسقط" وبسرعة 27.12 كم/ ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس تركي القرشي على الفرس "المبروكة" وبسرعة 25.42 كم / ساعة.
وتوج الفائزين عبدالعزيز البقوص المدير التنفيذي للتسويق والتواصل المؤسسي باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
وشهد السباق تنافسًا قويًّا طوال مراحله الأربعة التي بلغت مسافتها 100 كم؛ فيما أقيم إلى جانب السباق الرئيسي سباق دولي 120 كم مقسم على أربع مراحل شارك فيه 33 فارسًا وفارسة.