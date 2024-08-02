أولمبياد باريس 2024: المغرب تعبر لدور نصف النهائي عبر بوابة أمريكا

يُعدُّ المنتخب المغربي الأولمبي لكرة القدم ثالث منتخب عربي يصل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية بعد مصر والعراق؛ وذلك عقب تغلبه برباعية نظيفة على نظيره الأمريكي في ربع النهائي بنسخة باريس 2024.
ويملك المنتخب المصري الإنجاز الأهم في تاريخ مشاركات العرب في مسابقة كرة القدم بوصوله إلى نصف النهائي مرتين، كانت المرة الأولى في أمستردام عام 1928 قبل أن يسقط أمام الأرجنتين بسداسية نظيفة، وتلتها خسارة الميدالية البرونزية أمام إيطاليا 3ـ11.
وبلغت مصر مجددًا نصف النهائي في طوكيو 1964، لكن تكرر السيناريو مرة أخرى بالخسارة أمام المجر بسداسية نظيفة، وألمانيا الشرقية 1ـ3 في مباراة المركز الثالث.
أما منتخب أسود الرافدين فسجل ظهوره الأول عام 2004 في أثينا، لكنه فقد فرصة التنافس على الذهب بنتيجة 1ـ3 أمام الباراجواي، ثم تلقى خسارة أخرى من إيطاليا في مباراة تحديد المركز الثالث 0ـ1.
وعلى ملعب بارك دي برانس في العاصمة باريس، وأمام أكثر من 45 ألف متفرج، تناوب على تسجيل أهداف المغرب كل من سفيان رحيمي «29» من ركلة جزاء، وإلياس أخوماش «63»، وأشرف حكيمي «70»، والبديل المهدي موهوب «90+1 من ركلة جزاء»؛ ليضرب موعدًا في نصف النهائي مع إسبانيا أو اليابان اللتين تلتقيان لاحقًا في ليون.