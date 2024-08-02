أولمبياد باريس 2024: المغرب تعبر لدور نصف النهائي عبر بوابة أمريكا

وعلى ملعب بارك دي برانس في العاصمة باريس، وأمام أكثر من 45 ألف متفرج، تناوب على تسجيل أهداف المغرب كل من سفيان رحيمي «29» من ركلة جزاء، وإلياس أخوماش «63»، وأشرف حكيمي «70»، والبديل المهدي موهوب «90+1 من ركلة جزاء»؛ ليضرب موعدًا في نصف النهائي مع إسبانيا أو اليابان اللتين تلتقيان لاحقًا في ليون.