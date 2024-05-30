قبيل نهائي كأس الملك.. اختصاصية تكشف عن أهم العناصر الغذائية للاعبين لتقديم أفضل أداء بدني

كشفت الدكتورة حنان محمد موسى اختصاصية التغذية، عن أهم مكونات وعناصر الوجبات الغذائية المناسبة والتي تمنح اللاعبين أفضل أداء رياضي خلال المباراة وتحمل الجهد البدني والضغط النفسي المصاحب للقمة الكروية المرتقبة بين ناديي الهلال والنصر في نهائي كأس الملك.
وتفصيلاً، يأتي ذلك تزامنًا مع المباراة النهائية على أغلى الكؤوس بالمملكة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يوم غدٍ الجمعة، في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، والتي تجمع ديربي العاصمة الهلال والنصر.
وأوضحت الدكتورة "حنان موسى" لـ "سبق" أن اللاعبين قبل المباريات، يُفضل لهم تناول أغذية محددة لتحقيق أفضل أداء بدني متوقع منهم، وقالت "الهدف هو تناول وجبة متوازنة ومغذية قبل المباراة لتزويد اللاعبين بالطاقة والغذاء الضروري لتحقيق أقصى جهد رياضي ممكن".
وأضافت: يفضّل تناول أطعمة غنية بالكربوهيدرات المعقدة مثل البطاطا والأرز والمعكرونة، مشيرة إلى أن هذه الأطعمة لهم توفر الطاقة الضرورية للأداء البدني خلال المباراة.
وأردفت: يساعد تناول البروتين (اللحوم والبيض والمكسرات والبقوليات) على بناء وإصلاح العضلات ومنح اللاعبين القوة اللازمة.
ولفتت الدكتورة حنان إلى أن الفواكه والخضراوات أطعمة مليئة بالفيتامينات والمعادن التي تدعم الصحة العامة للاعبين وتساعد على التعافي.
وشددت اختصاصية التغذية على أهمية شرب كميات كافية من السوائل والماء والمشروبات الرياضية قبل المباراة لتجنب الجفاف والحفاظ على ترطيب الجسم.