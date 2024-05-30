قبيل نهائي كأس الملك.. اختصاصية تكشف عن أهم العناصر الغذائية للاعبين لتقديم أفضل أداء بدني

وتفصيلاً، يأتي ذلك تزامنًا مع المباراة النهائية على أغلى الكؤوس بالمملكة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يوم غدٍ الجمعة، في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، والتي تجمع ديربي العاصمة الهلال والنصر.