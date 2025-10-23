ولي العهد الأردني يتوّج المنتخب السعودي بلقب كأس العرب للهجن 2025

تُوّج المنتخب السعودي بلقب بطولة كأس العرب للهجن 2025، للعام الثاني على التوالي، وذلك خلال حفل أقيم اليوم الخميس في ميدان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للهجن بوادي رم في المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، وسمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحادين العربي والدولي للهجن.