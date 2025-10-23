ولي العهد الأردني يتوّج المنتخب السعودي بلقب كأس العرب للهجن 2025

تُوّج المنتخب السعودي بلقب بطولة كأس العرب للهجن 2025، للعام الثاني على التوالي، وذلك خلال حفل أقيم اليوم الخميس في ميدان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للهجن بوادي رم في المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، وسمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحادين العربي والدولي للهجن.
وجاء تتويج السعودية بعد تصدرها الترتيب العام للبطولة برصيد 230 نقطة، وسط مشاركة 10 دول عربية هي: السعودية، البحرين، مصر، السودان، الأردن، تونس، المغرب، الجزائر، الصومال، وجيبوتي.
وسجل ملاك الهجن السعوديون حضورًا لافتًا، حيث أحرزوا معظم ألقاب الفئات المختلفة، ومن أبرزها:
"جمرة" لعودة العطوي – فئة "ثنايا بكار"
"جلمود" لحسن الحويطي – فئة "ثنايا قعدان"
"شواهين" لمحمد النجيدي – فئة "جذاع بكار"
"الساطي" لسعد الشمري – فئة "جذاع قعدان"
"غبه" لنايف الضيوفي – فئة "لقايا بكار"
"حلوان" لمنصور العطوي – فئة "الزمول"
"سيافه" لعبدالله البلوي – فئة "الحيل"
كما شهدت البطولة فوز "الرفاع" لمالكها البحريني خليفة القعود، و"فواز" للسوداني برعي عبدالمجيد، في فئات "لقايا قعدان" و"حقايق قعدان" على التوالي.
من جانبه، أعرب الأمير فهد بن جلوي عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الأردن على رعايته للبطولة، مؤكدًا أن هذه الرعاية الكريمة تمثل دعمًا معنويًا كبيرًا لرياضة الهجن وتعزيزًا لحضورها عربيًا.
كما رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على دعمهما الدائم للرياضة، وللأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، على دعمه الكبير لاتحاد الهجن وتطوير هذه الرياضة الأصيلة.