اللجنة السعودية للآيكيدو تقيم الدورة التمهيدية للمدربين بالرياض

وأكد رئيس اللجنة السعودية للآيكيدو المهندس باسم زارع أن هذه الدورة تعتبر الدورة الثالثة في هذا الموسم بعد أن أقيمت الدورة الأولى في مدينة ينبع للرجال وأقيمت الدورة الثانية في الرياض للسيدات، وتسعى اللجنة إلى التنوع في الدورات التدريبية المختلفة، مؤكدًا أن اللجنة السعودية للآيكيدو تولي الاهتمام بإقامة الدورات التدريبية في مختلف الجوانب لتحقيق الاستفادة الكاملة منها ونقل الخبرات والمعلومات لكي تنعكس بالشكل الإيجابي على اللعبة.