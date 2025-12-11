"الأخضر" يواصل الحلم.. "تمبكتي": منتخب كبير.. "البريكان": حققنا الهدف

من جانبه، وصف المدافع حسان تمبكتي المواجهة بالصعبة، مشيرًا إلى أن المنتخب قدّم مستوى يليق باسمه، حيث قال: "كانت مباراة قوية، لكن منتخبنا منتخب كبير واستحقينا التأهل. بإذن الله نصحح الأخطاء في نصف النهائي، ونسير خطوة بخطوة حتى نصل إلى هدفنا الأكبر.. تحقيق البطولة."