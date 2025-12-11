"الأخضر" يواصل الحلم.. "تمبكتي": منتخب كبير.. "البريكان": حققنا الهدف

أعرب لاعبو المنتخب السعودي عن سعادتهم الكبيرة عقب الفوز المستحق على منتخب فلسطين، والذي قاد الأخضر إلى التأهل للدور نصف النهائي، مؤكدين أن العمل يتواصل بروح عالية وطموح كبير نحو تحقيق اللقب.
وأكد مهاجم المنتخب فراس البريكان أن الفريق دخل اللقاء بهدف واضح، وقال: "الحمد لله، تحقق الهدف وهو الفوز وتجاوز دور الثمانية إلى مرحلة أبعد. التركيز كان حاضرًا طوال المباراة، ونسعى بإذن الله لمواصلة هذا الأداء فيما هو قادم."
من جانبه، وصف المدافع حسان تمبكتي المواجهة بالصعبة، مشيرًا إلى أن المنتخب قدّم مستوى يليق باسمه، حيث قال: "كانت مباراة قوية، لكن منتخبنا منتخب كبير واستحقينا التأهل. بإذن الله نصحح الأخطاء في نصف النهائي، ونسير خطوة بخطوة حتى نصل إلى هدفنا الأكبر.. تحقيق البطولة."
ويواصل المنتخب السعودي استعداداته للقاء نصف النهائي بروح عالية، وسط تطلعات جماهيرية واسعة لرؤية الأخضر على منصة التتويج.