بثنائية.. الأهلي يقلب الطاولة أمام الشباب

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على شقيقه الشباب، وذلك في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب نادي الشباب في الرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ31 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الأهلي بهدفين لهدف.
أهداف المباراة بدأها "كاراسكو" للشباب في الدقيقة الـ19 قبل أن يتعادل الأهلي عن طريق لاعبه كيسيه في الدقيقة الـ45+10.
وفي شوط المباراة الثاني أضاف الأهلي الهدف الثاني عن طريق لاعبه "فيرمينو" في الدقيقة الـ53.
وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده من النقاط عند النقطة الـ58، في حين توقف رصيد الشباب عند النقطة الـ41.