مدرب الهلال"خيسوس": الوقت لم يكن كافيًا لتحضيرنا لمباراة السد

أشار المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم ، البرتغالي "خيسوس"، إلى أن الوقت لم يكن كافيًا للتحضير لمباراة الفريق ضد مضيفه السد القطري، المقرر لها غدًا الثلاثاء، بخامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.
وتابع "خيسوس" في تصريحات بالمؤتمر الصحفي اليوم الاثنين ، : "نحضر لمباراة السد اليوم فقط، والوقت لم يكن كافيًا ، وفضلنا العودة إلى الرياض بعد خوض لقاء الخليج بدلاً من التوجه إلى الدوحة مباشرةً، وهذا كان الحل الأمثل".
وتابع مدرب الأزرق : "لا يوجد تنافس بين الدوريين السعودي والقطري، واستمررنا من دون خسارة محلية لمدة 18 شهرًا، ولا يجب مقارنة الهلال بالسد".
وأتم "خيسوس" تصريحاته مشددًا على ثقته الكبيرة في ظهور فريقه بشكل رائع في مواجهة السد.