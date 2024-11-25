مدرب الهلال"خيسوس": الوقت لم يكن كافيًا لتحضيرنا لمباراة السد

وتابع "خيسوس" في تصريحات بالمؤتمر الصحفي اليوم الاثنين ، : "نحضر لمباراة السد اليوم فقط، والوقت لم يكن كافيًا ، وفضلنا العودة إلى الرياض بعد خوض لقاء الخليج بدلاً من التوجه إلى الدوحة مباشرةً، وهذا كان الحل الأمثل".