دورة الألعاب السعودية 2023: "عبد الله بن فهد والقاضي" يتوجان أبطال القدرة والشاطئية.. و"ذهب" الدراجات لـ "رزان وعزام"

اُختتمت، اليوم السبت، منافسات البادل للسيدات، التي أُقيمت في مركز "إن 1 بادل" بالرياض، وأسفرت النتائج عن فوز الثنائي سماهر كردي وغابريلا أندرادي، بالميدالية الذهبية بعد تغلبهما على الثنائي أريج فارح وسارة سلهب في المباراة النهائية، فيما أحرز الثنائي ياسمين فارح والعنود يماني، الميدالية البرونزية بعد فوزهما على الثنائي نجوى سلهب ورغدة بن وثلان في مباراة تحديد المركز الثالث.