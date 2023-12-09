دورة الألعاب السعودية 2023: "عبد الله بن فهد والقاضي" يتوجان أبطال القدرة والشاطئية.. و"ذهب" الدراجات لـ "رزان وعزام"

توّج الأمير عبد الله بن فهد آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، عضو اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الفائزين في منافسات القدرة والتحمل التي اُختتمت، اليوم السبت، في قرية الخالدية الدولية بالرياض، وحصد فريق "إم إس" الميدالية الذهبية، فيما نال فريق صهوات المجد الميدالية الفضية، وأحرز فريق الخيالة الميدالية البرونزية.
توج بدر القاضي، نائب وزير الرياضة، الفائزين بمنافسات كرة الطائرة الشاطئية التي اُختتمت منافساتها، اليوم السبت، في منطقة المشجعين بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بحضور الدكتور خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة وأحلام العمري عضو مجلس إدارة الاتحاد.
وأحرز الميدالية الذهبية لمنافسات الرجال الثنائي حسن العبدالباقي وقصي العبدالباقي فيما نال الفضية الثنائي زيد باصهيب وسعد العلياني وأحرز الميدالية البرونزية الثنائي يوسف الداؤود وعبدالله الخلف.
وفي منافسات السيدات، ظفر الثنائي سفيتلانا إيفانوفا وفرانسلي كرسبم ذهبية كرة الطائرة الشاطئية للسيدات، وحصل الثنائي رها محرق ورجاء شطح الميدالية الفضية فيما نال الميدالية البرونزية الثنائي تيودورا تيبافاك وماورا بومبليني.
اُختتمت ،اليوم السبت، منافسات الدراجات (فردي الرجال) و(فردي السيدات) حيث توّج عبد الله بن علي الوثلان رئيس الاتحاد السعودي للدراجات، الفائزين بعد أن نال عزام عبد العزيز لاعب الشباب الميدالية الذهبية، وحصد حسن الجمعة لاعب الفتح الميدالية الفضية، فيما أحرز يوسف بلال لاعب القادسية الميدالية البرونزية.
وفي منافسات السيدات، حسمت رزان زادة لاعبة الشباب الميدالية الذهبية، ونالت دانية سمباوة لاعبة الابتسام الميدالية الفضية، وحصدت تينا كلير جيلبرت لاعبة الرياض الميدالية البرونزية.
انتزع عثمان الملا الميدالية الذهبية، لمنافسات الجولف في (فردي الرجال) التي أُقيمت في نادي الرياض للجولف، وسلّم الميداليات للفائزين ماثيو فافير، المدير التنفيذي لمركز التدريب السعـودي الأولمبي، ونوح هشام علي رضا، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف، وحلّ ثانيًا بالميدالية الفضية سعود الشريف وأحرز فيصل سلهب الميدالية البرونزية.
ونالت ألكسندرا فان أورديت الميدالية الذهبية لمنافسات (فردي السيدات) وحصلت غزلان ساقي على الميدالية الفضية، فيما حصدت لجين عمر الميدالية البرونزية.
توّج عمار الحقباني لاعب نادي الاتحاد على شقيقه سعود الحقباني في المباراة النهائية لمنافسات التنس الأرضي للرجال، التي أُقيمت في ملاعب التنس بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وسلّم السيد سير ميانج، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وعبد العزيز باعشن المدير التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الفائزين، وحصد عبد المجيد بخاري لاعب الأهلي الميدالية البرونزية بعدما تغلب على سليمان القاسم لاعب الهلال في مباراة تحديد المركز الثالث.
نال فريق نادي الصم بجدة الميدالية الذهبية لمنافسات كرة قدم الصالات للصم، التي اُختتمت في صالة نادي النصر بالرياض، بعد أن تغلب على مركز الصم بالقطيف في المباراة النهائية بنتيجة 7-1، فيما حسم نادي الصم بالرياض الميدالية البرونزية بعد تغلبه على نادي الصم بمكة المكرمة بنتيجة 11-7 في مباراة تحديد المركز الثالث، وتوّج الفرق الفائزة سعيد القحطاني رئيس الاتحاد السعودي لكرة الصالات للصم.
حسم عبدالرحمن الصيعري لاعب الشباب الميدالية الذهبية لوزن تحت 60 كجم ضمن منافسات الجودو لفئة الشباب، والتي اُختتمت اليوم السبت في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، وحصل الحسن صغير لاعب الهلال على الفضية، فيما نال البرونزية خالد الحربي لاعب الطائي والحسين صغير لاعب الوحدة.
وفي منافسات وزن تحت 66 كجم، حصد عبدالعزيز فيرق لاعب الهلال الميدالية الذهبية، تلاه بالفضية أسامة صائب لاعب أحد، وأحرز البرونزية جاسر الردادي لاعب العلا وعبدالله النويصر لاعب الفتح.
وأحرز عبدالعزيز الزويد لاعب العلا ذهبية وزن تحت 73 كجم، ونال الفضية سبتي الرويلي لاعب الشباب، وحصل على البرونزية لاعبا الهلال خالد الضرغام وعبدالرؤوف ميمني، كما حسم محمد الهاجري لاعب القادسية ذهبية وزن تحت 81 كجم، تلاه بالفضية إبراهيم شراحيلي لاعب العلا، وحسم البرونزية مهند الناعس لاعب الهلال ومحمد شاهين حسين لاعب نادي وج.
كما أحرز سعود الهاجري لاعب القادسية ذهبية وزن تحت 90 كجم، ونال الفضية عدنان فارع لاعب قلوة، وحصل على البرونزية محمد أبكر لاعب التسامح وهاشم المهناء لاعب الفتح، وحصد عبدالمجيد بخش لاعب أحد ذهبية وزن تحت 100 كجم، تلاه بالفضية محمد السعدون لاعب الهلال ونال البرونزية لاعبا الشباب محمد المالكي وخالد المديفع، وحسم سعود منيع لاعب الشباب ذهبية وزن فوق 100 كجم، ونال الفضية ضياء رجب لاعب الوحدة، وحصل على البرونزية عبدالله الجيلاني لاعب الوحدة ومحمد بوخمسين لاعب الفتح، توج الفائزين إيفو فيراني عضو اللجنة الأولمبية الدولية والبتول باروم الرئيس التنفيذي للأكاديمية الأولمبية السعودية.
اُختتمت، اليوم السبت، منافسات البادل للسيدات، التي أُقيمت في مركز "إن 1 بادل" بالرياض، وأسفرت النتائج عن فوز الثنائي سماهر كردي وغابريلا أندرادي، بالميدالية الذهبية بعد تغلبهما على الثنائي أريج فارح وسارة سلهب في المباراة النهائية، فيما أحرز الثنائي ياسمين فارح والعنود يماني، الميدالية البرونزية بعد فوزهما على الثنائي نجوى سلهب ورغدة بن وثلان في مباراة تحديد المركز الثالث.
انتزع الثنائي عمر الثاقب وسطام الشهراني ذهبية فئة الرجال، لمنافسات البادل بعد فوزهما في المباراة النهائية على الثنائي عبدالعزيز آل عبدالله وعبدالله الفرج، فيما أحرز الثنائي عبدالله توفيق آل عبدالله وقاسم العبيدان الميدالية البرونزية بعد تغلبهما على الثنائي منصور الريدي وراكان الشهراني في مباراة تحديد المركز الثالث، وتوج الفائزين والفائزات خالد السعد رئيس اللجنة السعودية للبادل.
حصدت نادية العروسي لاعبة النصر، الميدالية الذهبية لمنافسات التنس الأرضي للسيدات بعد فوزها على ميساء بن حسين لاعبة نادي السلام في المباراة النهائية التي أُقيمت اليوم السبت في ملاعب التنس بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، كما نالت لارا بخاري لاعبة نادي النصر، الميدالية البرونزية بعد فوزها على زميلتها صفاء شهباز في مباراة تحديد المركز الثالث.
يسدل الستار مساء غدٍ الأحد على منافسات النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023، بحفل ضخم في منطقة المشجعين بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في تمام الساعة 8 مساءً.
وسيتضمن الحفل فقرات متنوعة وعروضًا فنية، وعروضًا للدرون، إلى جانب تكريم الرياضيين الذين حصدوا الميداليات خلال المنافسات، وبعض المراسم الخاصة لتسليم أعلام الألعاب السعودية وإطفاء شعلة الدورة، ليبدأ بعدها الحفل الغنائي الكبير الذي يحييه الفنانان فؤاد عبد الواحد وموضي الشمراني.
حسم سعود النعار الميدالية الذهبية لمنافسات الملاحة الشراعية التي اُختتمت اليوم في نادي جدة لليخوت في جدة، فيما نال أحمد الفريح الميدالية الفضية، وحصل على البرونزية برونو باتيستا.
وتوّج الفائزين سامية بغدادي المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية.
حسم فريق الخليج ذهبية منافسات كرة اليد (الشباب) بعد فوزه على مضر بنتيجة 25-19، في المباراة النهائية لمنافسات كرة اليد لفئة الشباب، التي أُقيمت في صالة أرينا بجامعة الملك سعود، ونال النصر الميدالية الفضية، فيما حسم فريق النور الميدالية البرونزية بعد تغلبه على الأهلي بنتيجة 30-28 في مباراة تحديد المركز الثالث، وتوّج الفائزين ماثيو فافير، المدير التنفيذي لمركز التدريب السعـودي الأولمبي، وزهير بن محمد القرشي، نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد.
اُختتمت، اليوم السبت، منافسات التزلج اللوحي في منطقة المشجعين بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حيث أحرز راكان أبو الغيث الميدالية الذهبية، ونال طلال عبدالله المركز الثاني والميدالية الفضية، وحصل على البرونزية أحمد حاجي، وتوّج الفائزين عبدالعزيز بن غازي المطيري، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لرياضة المغامرة.
حافظ فريق الخليج على لقبه حاصدًا الميدالية الذهبية لمنافسات كرة اليد (الرجال) بعد فوزه على فريق النور بنتيجة 29-27 في المباراة النهائية التي أُقيمت اليوم السبت في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، وتوّج فاضل آل نمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، الفائزين في المنافسة، فيما حسم فريق مضر الميدالية البرونزية بعد تغلبه على الهدى بنتيجة 24-23.