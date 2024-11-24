دوري روشن: التعادلُ السلبي سيدُ الموقف بين الرياض والاتفاق

حسم التعادلُ السلبي مواجهةَ فريق الرياض الأول لكرة القدم، مع نظيره الاتفاق ليواصل الفريقين مسلسل إهدار النقاط، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الأحد، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين لزيارة الشباك لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني لم يختلف الحال كثيرًا؛ حيث مضت الدقائق سريعة على الفريقين دون حدوث أي تغيير على مستوى النتيجة على الرغم من المحاولات المتكررة التي لم تكن خطرة على المرميين لتأتي بعد ذلك صافرة النهاية التي أعلنت عن تعادل الفريقين سلبيًّا.
بهذه النتيجة رفع الرياضُ رصيدَه إلى 15 نقطة احتلّ من خلالها المركز التاسع، كما رفع الاتفاقُ رصيدَه إلى 12 نقطة وضعتْه في المركز الثاني عشر على سلم جدول الترتيب.