دوري روشن: التعادلُ السلبي سيدُ الموقف بين الرياض والاتفاق

وفي الشوط الثاني لم يختلف الحال كثيرًا؛ حيث مضت الدقائق سريعة على الفريقين دون حدوث أي تغيير على مستوى النتيجة على الرغم من المحاولات المتكررة التي لم تكن خطرة على المرميين لتأتي بعد ذلك صافرة النهاية التي أعلنت عن تعادل الفريقين سلبيًّا.