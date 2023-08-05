مدرب الشباب "كايزر": أعرف "الوحدة" الإماراتي جيدًا.. لكن المباراة ليست سهلة

قال مدرب فريق الشباب السعودي الأول لكرة القدم، الهولندي " كايزر": إنه يعرف فريق الوحدة الإماراتي جيدًا؛ مشددًا في الوقت ذاته على صعوبة المواجهة.
ويلتقي الشباب نظيره الوحدة الإماراتي، غدًا الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، على ملعب مدينة الملك فهد الطبية في الطائف.
وقال مدرب الشباب في المؤتمر الصحافي، السبت: "سَبَق أن دربتُ في الإمارات، وأعرف الوحدة جيدًا، المباراة لن تكون سهلة".
وتابع كايزر: "الشباب يملك لاعبين مميزين ويستطيعون التطور بشكل أسرع، مع مرور الوقت سنصل للجاهزية التامة".
وأردف: "لم نسجل أهدافًا كثيرة، وهذا صحيح؛ ولكن في آخر لقاء خلقنا فرصًا أكبر".
واختتم حديثه: "يجب علينا النظر إلى فريقنا، لدينا إيجابيات وسلبيات، مع العمل سنكون أفضل".