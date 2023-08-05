مدرب الشباب "كايزر": أعرف "الوحدة" الإماراتي جيدًا.. لكن المباراة ليست سهلة

ويلتقي الشباب نظيره الوحدة الإماراتي، غدًا الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، على ملعب مدينة الملك فهد الطبية في الطائف.