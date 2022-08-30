اكتمال عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي في كأس العرب للناشئين 2022

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تُقام في مدينة وهران الجزائرية وتستمر حتى يوم 8 سبتمبر المقبل، وذلك بعد ختام مرحلة المجموعات، اليوم الثلاثاء.
في المجموعة الثالثة وعلى ملعب السيق، حقق منتخب المغرب فوزًا بهدف دون رد على منتخب جزر القمر، سجله اللاعب آدام شكير.
وفي المجموعة ذاتها وعلى ملعب مستغانم، حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة منتخبي العراق وموريتانيا، وسجل لموريتانيا اللاعب سيدي با، بينما جاء هدف العراق بوساطة حسن جاسم.
وبتلك النتائج يتربع منتخب العراق على صدارة المجموعة الثالثة بـ7 نقاط، يليه المنتخب المغربي برصيد 6 نقاط، ثم منتخب جزر القمر بـ3 نقاط، وبعده يأتي المنتخب الموريتاني رابعًا برصيد نقطة واحدة.
وفي المجموعة الرابعة وعلى ملعب السيق، حقق منتخب مصر فوزًا على منتخب سوريا بنتيجة 5-0، وسجل له كل من أيمن عبدالعزيز وأحمد فؤاد بواقع هدفين لكل منهما، وهدف ذاتي سجله حارس سوريا مجد الجبارة بالخطأ في مرماه.
وضمن المجموعة ذاتها وعلى ملعب مستغانم، حقق منتخب السعودية فوزًا على منتخب لبنان بنتيجة 6-0، وسجل له كل من طلال حاجي (3 أهداف) وفرحة الشمراني وعمار اليهيبي ونواف الجناحي.
وبتلك النتائج يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثالثة بـ9 نقاط، يليه المنتخب السعودي برصيد 6 نقاط، ثم منتخبي سوريا ولبنان بواقع نقطة واحدة لكل منهما.
وتحصل المنتخبات المتأهلة إلى الدور النهائي على راحة سلبية اليوم الأربعاء، بينما تُقام المرحلة المقبلة على مدار يومي الخميس والجمعة على ملعب مستغانم.
يوم الخميس المقبل، يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره التونسي في الرابعة والنصف مساءً، بينما يلعب منتخب اليمن مع منتخب السودان في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.
أما يوم الجمعة، فيلتقي منتخب العراق مع منتخب السعودية في الرابعة والنصف مساءً، بينما يلعب منتخب مصر مع منتخب المغرب في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.