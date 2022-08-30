اكتمال عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي في كأس العرب للناشئين 2022

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي تُقام في مدينة وهران الجزائرية وتستمر حتى يوم 8 سبتمبر المقبل، وذلك بعد ختام مرحلة المجموعات، اليوم الثلاثاء.