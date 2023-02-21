تقام كل يوم جمعة.. برنامج كرة السلة للمقيمين يواصل منافساته

تتواصل منافسات برنامج كرة السلة للمقيمين، الذي ينظّمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، حتى شهر يونيو 2023م؛ حيث تقام منافساته كلَّ يوم جمعة من كل أسبوع، ويتوقَّع أن يبلغ عدد المشاركين فيه إلى 1000 مشارك.