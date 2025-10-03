أخضر الناشئات يبدأ معسكر الدمام استعدادًا لتصفيات كأس آسيا 2026 بمشاركة 26 لاعبة

في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات القارية، دشن المنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عامًا اليوم الجمعة معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للناشئات 2026، والتي تُقام على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري.
ويستمر المعسكر حتى 10 أكتوبر، بمشاركة 26 لاعبة تم استدعاؤهن ضمن القائمة التي حددها الجهاز الفني بقيادة المدربة اليونانية كاترينا فاليدا، بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق قبل انطلاق التصفيات.
ويتركز برنامج المعسكر على تطبيق تمارين تكتيكية وفنية متنوعة، إلى جانب تدريبات بدنية مكثفة، لتجهيز اللاعبات بالشكل الأمثل للمنافسة على بطاقة التأهل.
وشملت قائمة اللاعبات: ديما شيخ، دانة البنعلي، سارة برناوي، أسيل سليم، أروى الرشيد، ريتال حكمي، ديالا سروجي، جوان النصار، مودة المغربي، سوار عمرو، يارا العليان، لانا علي، بسمة نواف، صبا اليحيا، غدي العتيبي، حلا الشدوخي، ريما عبدالعزيز، ريماس أحمد، دانة الضحيان، مرام اليحيا، ماريا باغفار، ياسمين مليباري، زهراء طالب، زينب رضا، لمار وائل، ديما الربيعان.
وأكدت عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن هذا المعسكر يمثل محطة مهمة في مسيرة "أخضر الناشئات"، مشيرةً إلى أن العمل يسير وفق خطة تطويرية تهدف إلى صناعة جيل قادر على المنافسة القارية والدولية.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب ثلاث مباريات ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات: إيران، لبنان، والكويت، حيث يفتتح مشواره يوم 13 أكتوبر.
ويأتي هذا المعسكر امتدادًا للجهود المستمرة لدعم كرة القدم النسائية في المملكة، وتجهيز الناشئات لتمثيل الوطن في المحافل القارية بما يعكس التقدم المتسارع لهذا القطاع.