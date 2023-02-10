الأهلي المصري يبحث عن برونزية كأس العالم من بوابة فلامنجو البرازيلي

يخوض الأهلي المصري مساء السبت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام نظيره فلامنجو البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية المقامة منافساتها حالياً بالمغرب .
وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة ،على ملعب طنجة الكبير "ابن بطوطة" .
ونجح النادي الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية في تحقيق الفوز على نادي أوكلاند سيتي ، ثم الفوز على سياتل الأمريكي بهدف نظيف، قبل الخسارة من ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف.
ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره، التي كانت تحلم في مواصلة مغامرته بالمونديال الذي يشارك فيه للمرة الثامنة في تاريخه، من خلال الحصول على الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته بالبطولة والثالثة على التوالي.
ويبحث الأهلي عن تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق العربية حصداً للميداليات في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، التي انطلقت نسختها الأولى عام 2000 في البرازيل، وذلك بعدما سبق أن حصل على المركز الثالث في نسخ 2006 و2020 و2021.
في المقابل يطمح فلامنجو البرازيلي لاستعادة توازنه بعد خيبة الأمل التي لحقت به، إثر خسارته 2 / 3 أمام الهلال السعودي في الدور قبل النهائي، والتتويج بالميدالية البرونزية في ثاني مشاركاته بالبطولة العالمية .