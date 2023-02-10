الأهلي المصري يبحث عن برونزية كأس العالم من بوابة فلامنجو البرازيلي

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره، التي كانت تحلم في مواصلة مغامرته بالمونديال الذي يشارك فيه للمرة الثامنة في تاريخه، من خلال الحصول على الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته بالبطولة والثالثة على التوالي.