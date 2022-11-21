مدرب تونس "جلال القادري" قبل مواجهة الدنمارك: "نعرف جيداً ماذا ينتظرنا"

قال جلال القادري، مدرب منتخب التونسي الأول لكرة القدم، الاثنين، إن «نسور قرطاج»، تتسلح بـ«الإرث ومجموعة اللاعبين»، عشية المواجهة المنتظرة أمام الدنمارك في الجولة الأولى، من المجموعة الرابعة في مونديال 2022.
وتابع قادري في مؤتمر صحافي عقده قبل الاستحقاق الأول في مجموعة صعبة تضم أيضاً فرنسا حاملة اللقب وأستراليا: "قيمة أي مباراة في أي بطولة بهذا الحجم، نعرف جيداً ماذا ينتظرنا، ونلعب أمام منتخب من أعلى المستويات هو الدنماركي، أظهر مستوى مميزاً جداً في السنوات الثلاث الأخيرة، إن كان فرديًا أو جماعياً، وبإمكانه تقديم كرة بجودة عالية".
وزاد: "يبقى المنتخب التونسي بإرثه ولعبه ومجموعة لاعبيه، التي تعمل مع بعضها البعض منذ عامين، وقد حققنا الهدف الأول المنشود وهو الحضور في أفضل نسخة في نهائيات كأس العالم، ويبقى الهدف الثاني في سادس مشاركة وتحقيق طموح الشارع التونسي".
واختتم المدرب التونسي: "نسعى كلاعبين وجهاز فني لدخول التاريخ من الباب الكبير، ونعرف أننا في مجموعة صعبة، وإن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية، ومباراة الدنمارك لها قيمة، ولكننا نلعب 3 مباريات وليس واحدة فقط".