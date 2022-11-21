مدرب تونس "جلال القادري" قبل مواجهة الدنمارك: "نعرف جيداً ماذا ينتظرنا"

وتابع قادري في مؤتمر صحافي عقده قبل الاستحقاق الأول في مجموعة صعبة تضم أيضاً فرنسا حاملة اللقب وأستراليا: "قيمة أي مباراة في أي بطولة بهذا الحجم، نعرف جيداً ماذا ينتظرنا، ونلعب أمام منتخب من أعلى المستويات هو الدنماركي، أظهر مستوى مميزاً جداً في السنوات الثلاث الأخيرة، إن كان فرديًا أو جماعياً، وبإمكانه تقديم كرة بجودة عالية".