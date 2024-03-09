الهلال يصطدم بالنصر والاتحاد يواجه الوحدة.. اتحاد الكرة يعلن إقامة كأس السوبر السعودي في أبو ظبي

من جانبه، قال محمد خليفة المبارك رئيس "دائرة الثقافة والسياحة- أبو ظبي": "نتطلع إلى الترحيب بمشجعي كرة القدم من جميع أرجاء المنطقة والعالم في أبو ظبي المدينة المضيفة لكأس السوبر السعودي 2024، وتعد هذه البطولة الإضافة الأحدث إلى أجندة فعاليات الإمارة الرياضية لهذا العام؛ بما يسهم في ترسيخ مكانة أبو ظبي كوجهة عالمية للأنشطة والبطولات الرياضية، ونؤكد في "دائرة الثقافة والسياحة- أبو ظبي" مواصلة الاستثمار في تطوير قطاع الرياضة، وتكثيف الفعاليات والبرامج الرياضية والتدريبية لإلهام الأجيال الجديدة من أبطال المستقبل، وتوفير منصة مثالية لهم للتنافس والإبداع".