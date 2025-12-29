اختتام "الجولة الذهبية" للمبارزة في الخبر وتتويج الأبطال

اختتمت أمس بطولة المملكة للمبارزة (الجولة الذهبية) لفئة عمومي الرجال، التي أقيمت على مدى يومين في صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بمحافظة الخبر.
وتوّج الدكتور واسم آل حسن، رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزين في البطولة، حيث حقق عبدالله المنسف (نادي الاتحاد) ذهبية سلاح السيبر، فيما نال محمد العمرو (نادي النجمة) الفضية، وتقاسم فياض العبيد (الاتحاد) ومشاري البشير (الهلال) الميدالية البرونزية.
وفي منافسات سلاح الإبيه، فاز أحمد هزازي (العلا) بالميدالية الذهبية، وحل حسن عابد (الخلود) في المركز الثاني، بينما ذهبت البرونزية لكل من أحمد الفيحاني (الجزيرة) وخليفة العميري (العلا).
أما في سلاح الشيش، فقد فرض لاعبو نادي النجمة سيطرتهم على المنصات، حيث نال إبراهيم الهديب الذهبية، وجاء عبدالملك الأومير في المركز الثاني، فيما حصل عبدالعزيز التويجري ومحمد راغب (الهلال) على الميدالية البرونزية.