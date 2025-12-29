اختتام "الجولة الذهبية" للمبارزة في الخبر وتتويج الأبطال

أما في سلاح الشيش، فقد فرض لاعبو نادي النجمة سيطرتهم على المنصات، حيث نال إبراهيم الهديب الذهبية، وجاء عبدالملك الأومير في المركز الثاني، فيما حصل عبدالعزيز التويجري ومحمد راغب (الهلال) على الميدالية البرونزية.