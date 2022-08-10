الفيصل يتفقَّد قرية الرياضيين.. والمسرحي والياسين يرفعان الميداليات إلى 7

وفي منافسات ألعاب القوى حرمت الإصابة فهاد السبيعي من استكمال مشاركته في سباق 200م؛ وذلك بعد تعرُّضه لها فور انطلاقة السباق، وهو الذي كان مرشحًا لخطف إحدى الميداليات، فيما استُبعد زميله العدَّاء طارق العمري من استكمال منافسات سباق 10 آلاف متر.