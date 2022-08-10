الفيصل يتفقَّد قرية الرياضيين.. والمسرحي والياسين يرفعان الميداليات إلى 7

تفقَّد رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأربعاء قرية الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الرياضية الخامسة للتضامن الإسلامي في مدينة قونية التركية، برفقة رئيس البعثة السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.
واستمع الفيصل لشرح مفصل عن الخدمات الفنية والطبية واللوجيستية المقدَّمة للاعبين واللاعبات خلال مشاركتهم في الدورة، كما التقى لجنة اللاعبين، وزار عددًا من المرافق الرياضية في القرية، ومقار البعثات المشاركة.
أعاد العدَّاء السعودي يوسف مسرحي أمجاده الشخصية للأذهان؛ وذلك بعدما حصد اليوم أول ميدالية له عقب غياب نحو أربع سنوات، بقيادة مدربه العالمي حمدان البيشي، وذلك في ثالث أيام منافسات ألعاب القوى في الدورة الإسلامية، بحضور رئيس البعثة السعودية المشاركة بالدورة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.
وجاءت ميدالية مسرحي بانتزاعه المركز الثاني والميدالية الفضية لسباق 400م بزمن 45.80 ثانية، فيما نال زميله العدَّاء مازن الياسين المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 45.95 ثانية.
وشهدت منافسات القوى تتويج عبدالله أبكر بفضية سباق 100م التي نالها أمس الأول.
وبهاتَين الميداليتَين ارتفع رصيد السعودية من الميداليات إلى سبع ميداليات (أربع فضيات وثلاث برونزيات).
تأهَّل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الإسلامية؛ وذلك عقب فوزه اليوم الأربعاء على شقيقه المغربي بثنائية نظيفة.
وجاء هدفا الأخضر من زياد الجهني في الدقيقة الـ47 قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يسجل تركي المطيري الهدف الثاني في الدقيقة الـ90.
وبهذه النتيجة أعلن الأخضر تأهُّله لنصف النهائي متصدرًا المجموعة الثانية، بفوزه على أذربيجان في المباراة الأولى 1-0، واعتباره فائزًا بنتيجة 3-0 بعد انسحاب المنتخب الإيراني قبل بداية الدورة، في انتظار تحديد صاحب المركز الثاني عقب نهاية لقاءات المجموعة الأولى التي تضم "تركيا-الجزائر-السنغال-الكاميرون".
ضَمِن المنتخب السعودي الأول لكرة اليد التأهُّل لنصف نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي؛ وذلك عقب فوزه على نظيره المغـربي في أولى مبارياته في الدورة 29-25 بعد أن كان متأخرًا بفارق هدفين مع نهاية الشوط الأول 11-13.
وبتلك النتيجة يتصـدر الأخضر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن المنتخب القطري الذي يملك الرصيـد ذاته، فيما سيتواجه المنتخبان "السعودي والقطري" عند الساعة الحادية عشرة من صباح الجمعة في لقاء البحث عن صدارة المجموعة.
وفي منافسات ألعاب القوى حرمت الإصابة فهاد السبيعي من استكمال مشاركته في سباق 200م؛ وذلك بعد تعرُّضه لها فور انطلاقة السباق، وهو الذي كان مرشحًا لخطف إحدى الميداليات، فيما استُبعد زميله العدَّاء طارق العمري من استكمال منافسات سباق 10 آلاف متر.
وأنهت العدَّاءة ياسمين الدباغ مشاركتها بالدورة بحلولها سابعًا في سباق 200م بزمن 27.48 ثانية.
اختتم لاعبو المنتخب السعودي للرماية (محمد الشريدة وفهد المطيري وفيصل الدعجاني) منافسة اليوم الأول لمسابقة الشوزن تراب، التي انطلقت اليوم، وتُستكمل الجمعة.
وحطم الدعجاني 70 طبقًا من إجمالي 75 طبقًا، والشريدة 69 طبقًا، والمطيري 65 طبقًا.
خرج لاعبا المنتخب السعودي للتايكوندو هشام الدوخي (63كجم) وحمد المبروك (68كجم) من منافسات مسابقة التايكوندو التي أُقيمت صباح اليوم الأربعاء.
وكان الدوخي قد خسر في ربع النهائي أمام التركي فرحان كافورات بجولتَين مقابل جولة، وهو الذي تأهل لهذا الدور بفوزه على الماليزي حكيم نور الإيمان بالنتيجة نفسها، فيما خرج المبروك أمام الإيراني محمد صادق بجولتَيْن مقابل لا شيء.
حلَّ السباح البارالمبي تركي الحربي بالمركز السابع لنهائي سباق 100م ظَهر بزمن 1.19.94 دقيقة في السباق الذي جرى مساء اليوم في المسبح الأولمبي.