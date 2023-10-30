بالفيديو.. اشتباكات بالأيدي بين مسؤولي ناديَي القادسية والكويت والأمن يتدخل

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. وجاءت النتيجة في مصلحة نادي العربي؛ حيث تَساوى مع الكويت في الصدارة برصيد 14 نقطة لكل منهما، أمام القادسية في المركز الثالث؛ إذ يبتعد عنهما بفارق نقطتين.