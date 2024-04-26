الشباب يحسم كلاسيكو الاتحاد بثلاثية

وفي الوقت الذي كان الاتحاد يبحث عن هدف التعديل تلقت شباكه الهدف الثالث عن طريق مصعب الجوير من هجمة مرتدة قادها رياض شراحيلي قبل أن يمرر الكرة لمسجل الهدف الذي لم يتوان في إيداعها شباك المعيوف في الدقيقة (90+10) لينهي بذلك آمال أصحاب الضيافة بالعودة في المباراة.