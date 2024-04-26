الشباب يحسم كلاسيكو الاتحاد بثلاثية

حقق فريق الشباب فوزاً مثيراً على ضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في إطار منافسات الجولة 29من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024.
بدأ الفريقان مجريات المباراة بوتيرة سريعة وتقاسم كلاهما السيطرة على الكرة في وسط الميدان مع أفضلية نسبية لفريق الشباب الذي بادر في تهديد مرمى الاتحاد مبكراً حينما أطلق متعب الحربي قذيفة صاروخية تصدى لها القائم الأيمن بدلاً من المعيوف وذلك في الدقيقة الثامنة.
في المقابل نشط الاتحاد و بدأ يستحوذ على الكرة حيث جاءت أولى محاولاته الخطيرة على مرمى منافسه عندما سدد البرتغالي جوتا كرة قوية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء عانقت الشباك العلوية لمرمى مصطفى ملائكة في الدقيقة 26.
وأهدر فريق الاتحاد كرة خطيرة عندما توغل جوتا من الجهة اليمنى ليتجاوز دفاع الشباب قبل أن يمرر كرة بينية باتجاه رومارينيو الذي بدوره سددها قوية حبست الأنفاس أنقذها المدافع رامون سايس من على خط المرمى ليحرم أصحاب الضيافة من هدف محقق وذلك في الدقيقة 39 لينتهي الشوط على وقع التعادل السلبي.
دخل فريق الشباب مجريات الشوط الثاني بكل قوة لينجح في افتتاح التسجيل مبكراً حينما توغل البلجيكي كاراسكو من الجهة اليمنى قبل أن يرسل كرة على طبق من ذهب أمام المرمى وصلت للمهاجم السنغالي حبيب ديالو الذي سددها بدوره مباشرة في المرمى الفارغ داخل الشباك بعد مرور 3دقائق على انطلاقة الشوط.
لم يتأخر الاتحاد كثيراً في إعادة المباراة لنقطة البداية حينما تمكن البديل عبدالرزاق حمدالله من خطف هدف التعادل بعد ثوان قليلة من نزوله عندما ارتقى لعرضية صالح العمري في غفلة من مدافعي الشباك ليضع الكرة برأسه داخل شباك مصطفى ملائكة وذلك عند الدقيقة 58من مجريات المباراة.
ونجح فريق الشباب في هز الشباك حينما أرسل متعب الحربي كرة عرضية عالية من الجهة اليمنى داخل الصندوق أبعدها المدافع أحمد حجازي قبل أن يسددها البرازيلي كارلوس جونيور قوية بقدمه اليمنى لتسكن في شباك مرمى الحارس عبدالله المعيوف (82).
وفي الوقت الذي كان الاتحاد يبحث عن هدف التعديل تلقت شباكه الهدف الثالث عن طريق مصعب الجوير من هجمة مرتدة قادها رياض شراحيلي قبل أن يمرر الكرة لمسجل الهدف الذي لم يتوان في إيداعها شباك المعيوف في الدقيقة (90+10) لينهي بذلك آمال أصحاب الضيافة بالعودة في المباراة.
بهذا الفوز رفع الشباب رصيده إلى 38 نقطة احتل من خلاله المركز التاسع بينما تراجع الاتحاد للمركز الخامس بعد أن تجمد رصيده عند 50 نقطة.