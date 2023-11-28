وسط الأجواء الباردة.. الهلال يعبر محطة "نافباخور" الأوزبكي ويتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا

وسط الأجواء الباردة تأهل فريق الهلال الأول لكرة القدم ، إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، بعد تجاوز محطة مستضيفه نافباخور الأوزبكي 2/0، وذلك في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين ،مساء اليوم الثلاثاء ، على الملعب المركزي بمدينة نامانجان الأوزبكية، في ختام الجولة الخامسة ( للمجموعة الرابعة ) .
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، كما أضاع سالم الدوسري ركلة جزاء في الدقيقة 11 .
وفي الشوط الثاني أضاع سالم الدوسري ركلة جزاء مرة أخرى عند الدقيقة 68 ، بعد أن تصدى لها الحارس الأوزبكي يوسوبوف، لكن كان للبديل الناجح " مالكوم " كلمة أخرى حيث أسكن الكرة الشباك كهدف أول للأزرق بعد أن عادت الكرة من الحارس الأوزبكي.
وفي الدقيقة 85 أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني لفريقه من خلال كرة ساقطة رائعة "لوب" .
بتلك النتيجة بلغ الهلال النقطة الـ13 متصدراً مجموعته، وبقي نافباخور ثانياً برصيد 10 نقاط.