وسط الأجواء الباردة.. الهلال يعبر محطة "نافباخور" الأوزبكي ويتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا

وسط الأجواء الباردة تأهل فريق الهلال الأول لكرة القدم ، إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، بعد تجاوز محطة مستضيفه نافباخور الأوزبكي 2/0، وذلك في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين ،مساء اليوم الثلاثاء ، على الملعب المركزي بمدينة نامانجان الأوزبكية، في ختام الجولة الخامسة ( للمجموعة الرابعة ) .