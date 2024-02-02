بعد انضمامه للشباب "راكيتش" : اخترت الرقم 30 لإيماني برؤية السعودية 2030

أعرب النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب فريق الشباب الجديد عن سعادته بالانضمام للفريق خلال سوق الميركاتو الشتوي الماضي.
ووصل المحترف الكرواتي راكيتيتش للعاصمة السعودية الرياض مساء يوم الخميس، بعدما تعاقد النادي معه لمدة موسم ونصف، وسيرتدي القميص رقم 30 مع خلال الموسم الجاري.
وقال الدولي الكرواتي في مؤتمر تقديمه أمام وسائل الإعلام: إنه شعور رائع أن أكون جزءاً من مشروع نادي الشباب الرياضي أراه مشروعاً كبيراً وعلينا أن نبذل جهدنا ونعمل معاً لإنجاحه".
وكشف صاحب الـ25عاماً عن سر اختياره الرقم 30 بعد انضمامه للفريق قائلاً: "أرقامي المفضلة هي 7 ورقم 10، وقرأت الكثير عن نادي الشباب وعن رؤية المملكة العربية السعودية، و اخترت الرقم 30 لإيماني بـ #رؤية_السعودية_2030 وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. وسعيد بأن أكون جزءاً منها".
يشار أن راكيتيتش بدأ مسيرته الكروية مع فريق بازل السويسري (2005-2007) وتوج معه بكأس سويسرا في عام 2007، قبل الانتقال إلى شالكه الألماني (2007-2011) ومنه إلى إشبيلية في فترته الأولى (2011-2014)، وبعدها إلى برشلونة (2014-2020)، ثم العودة إلى النادي الأندلسي في أيلول 2020.