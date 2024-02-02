بعد انضمامه للشباب "راكيتش" : اخترت الرقم 30 لإيماني برؤية السعودية 2030

يشار أن راكيتيتش بدأ مسيرته الكروية مع فريق بازل السويسري (2005-2007) وتوج معه بكأس سويسرا في عام 2007، قبل الانتقال إلى شالكه الألماني (2007-2011) ومنه إلى إشبيلية في فترته الأولى (2011-2014)، وبعدها إلى برشلونة (2014-2020)، ثم العودة إلى النادي الأندلسي في أيلول 2020.