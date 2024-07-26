"الاتحاد" يستهدف التعاقد مع موهبة لاس بالماس الإسباني

وأكدت ريليفو أن الاتحاد كان سيقدم عرضه الضخم البالغ حوالي 30 مليون يورو، ولكن العملية معقدة؛ نظرًا لأن موليرو هو أحد اللاعبين الأساسيين للمدرب لويس كاريون للموسم المقبل.