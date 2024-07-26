"الاتحاد" يستهدف التعاقد مع موهبة لاس بالماس الإسباني

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي الاتحاد في التعاقد مع اللاعب الشاب ألبرتو موليرو، لاعب وسط لاس بالماس الإسباني.
وبحسب ما نقلت صحيفة "Relevo" فإن إدارة الاتحاد عرضت على اللاعب مبلغاً بلغت قيمته نحو 30 مليون يورو، مشيرة إلى أن موليرو يحظى بإعجاب مسؤولي الفريق السعودي.
وأكدت ريليفو أن الاتحاد كان سيقدم عرضه الضخم البالغ حوالي 30 مليون يورو، ولكن العملية معقدة؛ نظرًا لأن موليرو هو أحد اللاعبين الأساسيين للمدرب لويس كاريون للموسم المقبل.
وسبق أن أعلن نادي الاتحاد تعاقده رسميًا مع الجناح الفرنسي موسى ديابي قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.