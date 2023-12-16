في تصريحات لـ "ماركا " الإسبانية مايكل إيمينالو مدير كرة القدم في رابطة دوري المحترفين السعودي يؤكد: السيناريوهات متاحة لمستقبل "مبابي"

وعن المفاوضات مع محمد صلاح خلال الصيف الماضي، أكد مايكل إيمينالو أيضاً: "إنه أمر شخصي، أنا أحبه كثيرًا، لاعب بهذا المستوى والموهبة، من الطبيعي أن يرغب ليفربول في الاحتفاظ به ".

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية موسم 2023-2024، حيث أكد اللاعب الفرنسي أخيراً عدم نيته في تجديد تعاقده، مع إمكانية انتقاله إلى أي فريق آخر مجاناً خلال الموسم المقبل.