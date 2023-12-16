في تصريحات لـ "ماركا " الإسبانية مايكل إيمينالو مدير كرة القدم في رابطة دوري المحترفين السعودي يؤكد: السيناريوهات متاحة لمستقبل "مبابي"

أكد مايكل إيمينالو، مدير كرة القدم في رابطة دوري المحترفين السعودي، أن كل السيناريوهات متاحة بالنسبة لمستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، بعد نهاية عقده مع ختام الموسم الجاري.
وقال إيمينالو في تصريحات عبر صحيفة "ماركا " الإسبانية، السبت: "الحديث مفتوح مع مبابي، لكننا لا نعرف ما يريد أن يفعله، موقفنا واضح للغاية وكل اللاعبين يعرفون أين نحن الآن ".
وأوضح مدير كرة القدم في رابطة دوري المحترفين السعودي: "إذا كان هناك أي احتمال أو اهتمام بأن يكون مبابي جزءًا مما نبنيه، الآن أو في المستقبل، فلا يمكننا رفض هذا الاحتمال ".
وقال إيمينالو إن المفاوضات مع اللاعب كانت صادقة، وأن نجم منتخب فرنسا استمع إلى العروض المقدمة إليه، دون أن يوضح اسم النادي الذي فاوضه، وأضاف: "لا أستطيع أن أقول مدى عمق المحادثة، هناك اهتمام إذا كان اللاعب جاهزاً للقدوم، يوجد في السعودية ناد مستعد لاستقباله وإفساح المجال له في تشكيلته".
وعن المفاوضات مع محمد صلاح خلال الصيف الماضي، أكد مايكل إيمينالو أيضاً: "إنه أمر شخصي، أنا أحبه كثيرًا، لاعب بهذا المستوى والموهبة، من الطبيعي أن يرغب ليفربول في الاحتفاظ به ".
وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية موسم 2023-2024، حيث أكد اللاعب الفرنسي أخيراً عدم نيته في تجديد تعاقده، مع إمكانية انتقاله إلى أي فريق آخر مجاناً خلال الموسم المقبل.