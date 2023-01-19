باريس سان جيرمان أكمل جاهزيته لمواجهة نجوم الهلال والنصر

وصلت بعثة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض لخوض مواجهة مع نجوم فريقَي النصر والهلال في كأس موسم الرياض.