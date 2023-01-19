باريس سان جيرمان أكمل جاهزيته لمواجهة نجوم الهلال والنصر

وصلت بعثة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض لخوض مواجهة مع نجوم فريقَي النصر والهلال في كأس موسم الرياض.
ويواجه باريس سان جيرمان نجوم النصر والهلال في مباراة ودّيّة على كأس موسم الرياض، على ملعب الملك فهد الدولي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.
وحظيت بعثة فريق باريس سان جيرمان باستقبالٍ كبيرٍ لدى وصولها المطار، وكان على رأس مستقبليها: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ.
وكان الفريق الفرنسي قد أنهى تحضيراته لهذه المواجهة، أمس الأربعاء، من خلال تدريبه الأخير في قطر.