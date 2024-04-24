نائب أمير الرياض رئيسًا فخريًا لجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم

وقال "عبدالله ": "لقد شرفنا سمو الأمير بقبول الرئاسة الفخرية للجمعية، والذي يشكل خطوة مهمة جدًا في مسيرة الجمعية، ودعمًا كبيرًا لها لتقدم أفضل الخدمات للاعبين السابقين وأسرهم"، مشيرًا إلى أن هذه الرئاسة الفخرية جاءت بعد ثماني سنوات من تأسيس الجمعية كأول جمعية من نوعها في القطاع غير الربحي الرياضي"، مضيفًا: "تمكنت الجمعية منذ تأسيسها وعلى مدار ثماني سنوات من تقديم مجموعة من الخدمات في شقيها الرعوي والتنموي والتي تجاوزت الـ100 ألف خدمة سواءً للاعب السابق أو أسرته".