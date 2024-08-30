النصر يضمُّ الموهبة البرازيلية "ويسلي تيكسيرا" لأربعة أعوام

أعلن نادي النصر، اليوم الجمعة، ضمّ الموهبة البرازيلية "ويسلي تيكسيرا" لاعب المنتخب البرازيلي 21 سنة، بعقد يمتدُّ لأربعة أعوام، قادمًا من نادي "كورينثيانز" البرازيلي.
ونشر النادي بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" جاء فيه: "وقّعت إدارةُ نادي النصر عقدًا مع لاعب المنتخب البرازيلي تحت 21 سنة الكابتن "ويسلي تيكسيرا"، قادمًا من نادي "كورينثيانز" البرازيلي".
وأضاف البيان: "يمتدُّ عقد اللاعب ويسلي تيكسيرا مع ناديه النصر حتى عام 2028م، مثل نادي النصر خلال توقيع العقد المدير الرياضي "فيرناندو هييرو"، وتمّت مراسم توقيع عقد اللاعب بمقرّ نادي النصر".
وبدأ صاحبُ الـ19عامًا مسيرتَه الكروية في شوارع وأزقّة ساو باولو، قبل تدشين مسيرته الاحترافية في وقت مبكر، بعد الالتحاق بأكاديمية نادي كورنثيانز عام 2016، عندما بلغ 11 عامًا فقط، ليستمر لمدة ستة أعوام داخل الأكاديمية.
وظهر "ويسلي" للمرّة الأولى مع الفريق الأول لنادي كورنثيانز في 20 أبريل 2022؛ حيث دخل بديلًا في الشوط الثاني ضد "بورتوجيزا جيه"، في كأس البرازيل، قبل أن يشارك في الدوري للمرة الأولى في يونيو 2022، خلال خسارة كورنثيانز أمام كويابا بهدف دون ردّ.
وشارك "ويسلي" في 99 مباراة رسمية في مختلف المسابقات على المستوى الأول، سجّل خلالها 10 أهداف، وصنع ستة، كما يعدّ موسم 2023ـ2024 هو الأنجح له مع فريق كورنثيانز، بعد تسجيله خمسة أهداف، وصناعته أربعة في 46 مباراة.