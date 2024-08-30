النصر يضمُّ الموهبة البرازيلية "ويسلي تيكسيرا" لأربعة أعوام

وظهر "ويسلي" للمرّة الأولى مع الفريق الأول لنادي كورنثيانز في 20 أبريل 2022؛ حيث دخل بديلًا في الشوط الثاني ضد "بورتوجيزا جيه"، في كأس البرازيل، قبل أن يشارك في الدوري للمرة الأولى في يونيو 2022، خلال خسارة كورنثيانز أمام كويابا بهدف دون ردّ.