تحديد موعد تجارب الأداء للنسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية، موعد التسجيل لبدء تجارب الأداء للنسخة الثالثة، التي تحتضنها العاصمة الرياض، خلال الفترة من ٣ وحتى ١٧ من شهر أكتوبر2024.
وحددت اللجنة المنظمة للنسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية، يوم الـ17من يوليو الجاري موعداً لبدء تجارب الأداء، والتي تستمر حتى الـ31من يوليو.
وكانت اللجنة اعتمدت في وقت سابق الرياضات المشاركة في النسخة الثالثة من الدورة حيث جاءت الرياضات لنسخة هذا العام ٢٠٢٤ كالتالي: السهام - العاب القوى - الريشة الطائرة - البلوت - كرة السلة 3×3 - كرة السلة 5×5 - كرة الطائرة الشاطئية – كرة القدم الشاطئية – الجت سكي - البلياردو - البولينج - الملاكمة - سباق الهجن - الشطرنج - التسلق - الدراجات - الفروسية - الرياضات الالكترونية - المبارزة - كرة قدم الصالات - الجولف - الجمباز - كرة اليد - التجديف الداخلي - الجودو - الجوجيتسو- الكاراتيه- الكارتينج - الملاكمة التايلاندية - البادل - الملاحة الشراعية- الرماية - الاسكواش - السباحة – كرة الطاولة - التايكوندو- التنس - السباق الثلاثي - كرة الطائرة- رفع الأثقال – المصارعة - الروبوت والرياضات اللاسلكية - التزلج اللوحي - الرقبي - الكريكت - فنون القتال المختلطة، أما الرياضات البارالمبية فقد تم اعتماد كرة قدم خماسيات للصالات (الصم) – كرة الهدف – البوتشيا– ألعاب القوى البارالمبية – كرة الطاولة البارالمبية – رفع الأثقال البارالمبية – كرة السلة (كراسي)..
وكانت النسخة الثانية قد حققت أرقاماً قياسية على صعيد المشاهدات والحضور، حيث شهدت الدورة حضور أكثر من ٥٠ ألف متفرج في ٣١ موقعاً للمنافسات، وفي منصات التواصل الاجتماعي سجلت دورة الألعاب السعودية أكثر من ٤٣٢ مليون ظهور، فيما تواجدت جميع وسائل الإعلام المحلية التي قامت بالتغطية الإعلامية للدورة بعدد مشاهدات سجل ما يزيد على ٣٦١ مليون مشاهدة في مختلف المنصات، وعلى صعيد النقل التلفزيوني فقد تم العمل على أكثر من ٥٧٠ ساعة بث على أربع قنوات وبتواجد ٣٩٧ كاميرا موزعة على ميادين المنافسات، نقلت ما يقارب ١٧ رياضة بشكل مباشر فيما كانت تعرض ملخصات يومية لبقية المنافسات، في حين بلغت المشاهدات المباشرة على قناة اليوتيوب أكثر من ٣٢٠ ألف مشاهد خلال أيام المنافسات.
تجدر الإشارة أن دورة الألعاب السعودية تشكل رافداً مهماً وأثراً اقتصادياً واضحاً في منظومة الرياضة في المملكة العربية السعودية، حيث سجلت النسخة الماضية حراكاً اقتصادياً بلغ ما يقارب ٧٥٠ مليون ريال وبمجموع جوائز تجاوز ٢٦٠ مليون، فيما استحدثت ٤٧٨ وظيفة من إجمالي القوى العاملة التي تجاوز عددها ٤٩٥٠.
يذكر أن النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية التي أقيمت من ٢٦ نوفمبر حتى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣، قد لاقت تفاعلاً كبيراً بمشاركة أكثر من ٩ آلاف رياضي وفني وإداري، مثلوا ١٤٧ نادياً و ٢٥ نادياً بارالمبياً كما شاركت ٢٢ أكاديمية رياضية من مختلف أنحاء المملكة، تنافسوا على منصات الذهب من خلال ٥٣ رياضة وأكثر من ٢٢٦ منافسة، ما بين فردية وجماعية، تضمنت ٦ رياضات مخصصة للبارالمبية و ١٢ رياضة خصصت لفئة الشباب وما يقارب ٣١ منشأة رياضية مجهزة لاستقبال المنافسات.