تحديد موعد تجارب الأداء للنسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية

وكانت النسخة الثانية قد حققت أرقاماً قياسية على صعيد المشاهدات والحضور، حيث شهدت الدورة حضور أكثر من ٥٠ ألف متفرج في ٣١ موقعاً للمنافسات، وفي منصات التواصل الاجتماعي سجلت دورة الألعاب السعودية أكثر من ٤٣٢ مليون ظهور، فيما تواجدت جميع وسائل الإعلام المحلية التي قامت بالتغطية الإعلامية للدورة بعدد مشاهدات سجل ما يزيد على ٣٦١ مليون مشاهدة في مختلف المنصات، وعلى صعيد النقل التلفزيوني فقد تم العمل على أكثر من ٥٧٠ ساعة بث على أربع قنوات وبتواجد ٣٩٧ كاميرا موزعة على ميادين المنافسات، نقلت ما يقارب ١٧ رياضة بشكل مباشر فيما كانت تعرض ملخصات يومية لبقية المنافسات، في حين بلغت المشاهدات المباشرة على قناة اليوتيوب أكثر من ٣٢٠ ألف مشاهد خلال أيام المنافسات.