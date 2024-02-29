في الجولة 22 من دوري روشن.. 6 أهداف حضرت في قمة التعادل بين الوحدة والتعاون

حسم التعادلُ الإيجابي مواجهةَ فريق الوحدة الأول لكرة القدم وضيفه التعاون "3/3"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، في افتتاح الجولة 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم "فريح الجلعود".
كان الوحدةُ البادئَ في التسجيل في الدقيقة 20 إثر تسديدة قوية من "إيغالو"، وسط دربكة دفاع التعاون. وفي الدقيقة 27 عادل اللاعبُ موسى بارو النتيجةَ لفريقه التعاون بعد كرة مرتدّة سريعة وصلته من محمد الكويكبي.
وعزّز "فيصل فجر" النتيجةَ لفريقه الوحدة بهدف التقدم الثاني من تسديدة قوية في الدقيقة 35 استقرّت داخل الشباك التعاونية.
وبعد 10 دقائق من هدف التقدم للوحدة، وبرأسية "كاسترو"؛ جاء هدف التعادل للضيوف التعاون. وفي الشوط الثاني عاد الوحدة لواجهة التفوق بهدف ثالث في الدقيقة 74 من ركلة جزاء نفّذها هدّاف الفريق "إيغالو" ببراعة داخل شباك حارس التعاون "مايسون".
لكن رفض "كاسترو" خروج فريقه مهزومًا وأحرز الهدف الثالث لفريقه التعاون "التعادل" برأسية رائعة في الدقيقة 86 داخل شباك حارس الوحدة "المحمدي".
بتلك النتيجة حلّ التعاون رابعًا "39 نقطة"، فيما جاء الوحدة عاشرًا "27 نقطة".