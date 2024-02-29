في الجولة 22 من دوري روشن.. 6 أهداف حضرت في قمة التعادل بين الوحدة والتعاون

حسم التعادلُ الإيجابي مواجهةَ فريق الوحدة الأول لكرة القدم وضيفه التعاون "3/3"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، في افتتاح الجولة 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم "فريح الجلعود".